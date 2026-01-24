Docu-rencontre Chaffit. Un village au bout de la ville Centre du Patrimoine Arménien Valence

Docu-rencontre Chaffit. Un village au bout de la ville

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:30:00

fin : 2026-03-17 18:30:00

Date(s) :

2026-03-17

En présence de Gerald Aujoulat, le réalisateur et Linda Guerry, historienne.

.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With director Gerald Aujoulat and historian Linda Guerry.

L’événement Docu-rencontre Chaffit. Un village au bout de la ville Valence a été mis à jour le 2026-01-24 par Valence Romans Tourisme