Docu-rencontre Chaffit. Un village au bout de la ville Centre du Patrimoine Arménien Valence mardi 17 mars 2026.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence
17 mars 2026 18:30:00
2026-03-17
En présence de Gerald Aujoulat, le réalisateur et Linda Guerry, historienne.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
With director Gerald Aujoulat and historian Linda Guerry.
