Documentaire: Invisibles mais infiniment précieux Cinema Pax Lourdes

Lourdes

Documentaire: Invisibles mais infiniment précieux

Cinema Pax 7 Rue du Rev Père de Foucauld Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Le mercredi 3 juin 2026 à partir de 20h30, le cinéma Pax à Lourdes vous invite à découvrir le film documentaire Invisibles mais infiniment précieux en présence du réalisateur.

Documentaire réalisé par Gérard Quintana 1h30

Comme un puzzle patiemment assemblé, Invisibles mais infiniment précieux nous invite à découvrir un territoire à travers ceux qui le font vivre.

Chaque séquence révèle une pièce du tableau un élan collectif qui redonne souffle à un patrimoine oublié, un éleveur et ses patous en lien intime avec la montagne, des familles qui transmettent leurs rêves à leurs enfants, des volontaires qui veillent, discrètement, sur les vies et les villages.

À mesure que le puzzle se complète, se révèle ce qui ne se voit pas toujours la richesse invisible — mais infiniment précieuse — de nos vallées.

Nous dédions ce film à la famille Ibos avec tout notre soutien et notre affection.

Tarifs

– plein 9€

– réduit (retraités, étudiants, chômeurs et personnes en situtation de handicap) 7€

– enfant moins de 12 ans 5.90€

Informations complémentaires et réservations via les coordonnées ci-dessous.

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Cinema Pax 7 Rue du Rev Père de Foucauld Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 70 37

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English :

On Wednesday June 3, 2026 from 8:30pm, the Pax cinema in Lourdes invites you to discover the documentary film Invisibles mais infiniment précieux in the presence of the director.

Documentary directed by Gérard Quintana 1h30

Like a puzzle patiently put together, Invisibles mais infiniment précieux invites us to discover a territory through the people who bring it to life.

Each sequence reveals a different piece of the picture: a collective effort to breathe new life into a forgotten heritage, a herdsman and his patous who have an intimate bond with the mountains, families who pass on their dreams to their children, volunteers who discreetly watch over lives and villages.

As the puzzle is completed, the invisible but infinitely precious wealth of our valleys is revealed.

We dedicate this film to the Ibos family with all our support and affection.

Price

– full price: 9?

– reduced (retired, students, unemployed and disabled): 7?

– children under 12: 5.90?

Further information and reservations via the contact details below.

L’événement Documentaire: Invisibles mais infiniment précieux Lourdes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Lourdes|CDT65