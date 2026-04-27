Documentaire Les visages de la guerre Péronne

Péronne

Documentaire Les visages de la guerre

Château de Péronne Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Projection du documentaire Les visages de la guerre en présence de son réalisateur Didier Cros, proposée par le Centre International de Recherche de l’Historial avec le soutien du Département de la Somme.

Au centre médical de Vynnyky, dans la banlieue de Lviv en Ukraine, on s’occupe exclusivement des blessés de guerre. Des amputés et des défigurés.

Chirurgienne de renommée internationale, Chloé Bertolus est l’une des grandes spécialiste de la reconstruction faciale. Plusieurs fois par an, elle va au contact des blessés pour réparer les chairs abimées par les balles et les éclats d’obus de l’armée russe.

Réparer des identités meurtries dans un pays qui doute de pouvoir conserver la sienne, une mission à tout point de vue exceptionnelle pour le professeur Bertolus et son équipe.

> Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

> Réservation auprès de l’Historial de la Grande Guerre

Projection du documentaire Les visages de la guerre en présence de son réalisateur Didier Cros, proposée par le Centre International de Recherche de l’Historial avec le soutien du Département de la Somme.

Au centre médical de Vynnyky, dans la banlieue de Lviv en Ukraine, on s’occupe exclusivement des blessés de guerre. Des amputés et des défigurés.

Chirurgienne de renommée internationale, Chloé Bertolus est l’une des grandes spécialiste de la reconstruction faciale. Plusieurs fois par an, elle va au contact des blessés pour réparer les chairs abimées par les balles et les éclats d’obus de l’armée russe.

Réparer des identités meurtries dans un pays qui doute de pouvoir conserver la sienne, une mission à tout point de vue exceptionnelle pour le professeur Bertolus et son équipe.

> Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

> Réservation auprès de l’Historial de la Grande Guerre .

Château de Péronne Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18

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English :

Screening of the documentary The Faces of War in the presence of its director Didier Cros, organized by the Historial’s International Research Center with the support of the Département de la Somme.

At the Vynnyky medical center on the outskirts of Lviv in the Ukraine, war-wounded patients are the sole focus of attention. Amputees and the disfigured.

Internationally renowned surgeon Chloé Bertolus is one of the leading specialists in facial reconstruction. Several times a year, she goes into contact with the wounded to repair flesh damaged by bullets and shrapnel from the Russian army.

Repairing bruised identities in a country that doubts it can retain its own is an exceptional mission for Professor Bertolus and her team.

> Free admission, subject to availability

> Reservations at the Historial de la Grande Guerre

L’événement Documentaire Les visages de la guerre Péronne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT HAUTE SOMME PERONNE