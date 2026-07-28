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Dolores et Soledad chantent l’amour Espace Fayolle Guéret

samedi 6 février 2027 · Espace Fayolle · Guéret

Dolores et Soledad chantent l’amour Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Début
samedi 6 février 2027
Fin
samedi 6 février 2027
Heure de début
18:30:00
Lieu
Espace Fayolle
Adresse
6 Avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Guéret

Dolores et Soledad chantent l’amour

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 18:30:00
fin : 2027-02-06 19:30:00

Date(s) :
2027-02-06

Aaah, l’amour, l’amour, toujours l’amour… pour un apéro cabaret déjanté.
Dolores Kotorep de las Lagrimas Sacrificiales et Soledad Consuelo del Barrio Sucio, artistes lyriques hors pair, divas entières et déjantées, ne sont venues au monde que pour une seule raison chanter l’Amour. Seulement voilà, quand l’âme tourmentée des chansons vient percuter le coeur meurtri des chanteuses, il faut s’attendre à quelques débordements… Ouvrez grand vos oreilles et attachez vos ceintures ça va décoiffer !
Jauge limitée, réservation conseillée.   .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94  lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Dolores et Soledad chantent l’amour

L’événement Dolores et Soledad chantent l’amour Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret

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