Dolores et Soledad chantent l’amour Espace Fayolle Guéret
samedi 6 février 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Dolores et Soledad chantent l’amour
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 18:30:00
fin : 2027-02-06 19:30:00
Date(s) :
2027-02-06
Aaah, l’amour, l’amour, toujours l’amour… pour un apéro cabaret déjanté.
Dolores Kotorep de las Lagrimas Sacrificiales et Soledad Consuelo del Barrio Sucio, artistes lyriques hors pair, divas entières et déjantées, ne sont venues au monde que pour une seule raison chanter l’Amour. Seulement voilà, quand l’âme tourmentée des chansons vient percuter le coeur meurtri des chanteuses, il faut s’attendre à quelques débordements… Ouvrez grand vos oreilles et attachez vos ceintures ça va décoiffer !
Jauge limitée, réservation conseillée. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dolores et Soledad chantent l’amour
L’événement Dolores et Soledad chantent l’amour Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
À voir aussi à Guéret (Creuse)
- Atelier « C’est Quoi La Sécu ? », Guéret – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Guéret 4 août 2026
- Balade gourmande au cœur de Guéret Guéret 5 août 2026
- Nuits aux étoiles filantes éclipse FOL 23 Guéret 12 août 2026
- Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret 13 août 2026
- Braderie d’été des commerçants Guéret 28 août 2026