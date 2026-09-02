Domaine de Grangeneuve Atelier Vins et Fromages Domaine de Grangeneuve Roussas
vendredi 16 octobre 2026 · Domaine de Grangeneuve · Roussas
Informations pratiques
Roussas
Domaine de Grangeneuve Atelier Vins et Fromages
Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Atelier Vins et Fromages, le goût de l’accord.
Vins blancs deux âges, deux expresssions.
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Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr
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English :
Wine and Cheese Workshop: The Pleasure of Pairing.
White wines: two vintages, two styles.
L’événement Domaine de Grangeneuve Atelier Vins et Fromages Roussas a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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