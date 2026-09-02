Domaine de Grangeneuve Atelier Vins et Fromages Domaine de Grangeneuve Roussas

Informations pratiques

Roussas

Domaine de Grangeneuve Atelier Vins et Fromages

Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Atelier Vins et Fromages, le goût de l’accord.

Vins blancs deux âges, deux expresssions.

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Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr

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English :

Wine and Cheese Workshop: The Pleasure of Pairing.

White wines: two vintages, two styles.

L’événement Domaine de Grangeneuve Atelier Vins et Fromages Roussas a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes