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AGENDA · Roussas

Domaine de Grangeneuve Atelier Vins et Fromages Domaine de Grangeneuve Roussas

dimanche 18 octobre 2026 · Domaine de Grangeneuve · Roussas

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Domaine de Grangeneuve
Adresse
1200 Route des Esplanes
Ville
26230 Roussas
Département
Drôme
Tarif
20 20

Roussas

Domaine de Grangeneuve Atelier Vins et Fromages

Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Atelier Vins et Fromages, le goût de l’accord.
Vins Rouges deux âges, deux expressions.
Sur réservation.
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Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 58 40  oh.bour@orange.fr

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English :

Wine and Cheese Workshop: The Art of Pairing.
Red Wines: Two Ages, Two Styles.
By reservation only.

L’événement Domaine de Grangeneuve Atelier Vins et Fromages Roussas a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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