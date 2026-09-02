Domaine de Grangeneuve Banquet Insolite Domaine de Grangeneuve Roussas

Informations pratiques

Roussas

Domaine de Grangeneuve Banquet Insolite

Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 12:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Banquet Insolite dans le Chai de Grangeneuve.

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Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 58 40 oh.bour@orange.fr

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English :

A Unique Banquet at the Grangeneuve Wine Cellar.

L’événement Domaine de Grangeneuve Banquet Insolite Roussas a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes