Domaine de Grangeneuve Banquet Insolite Domaine de Grangeneuve Roussas
samedi 17 octobre 2026 · Domaine de Grangeneuve · Roussas
Informations pratiques
Roussas
Domaine de Grangeneuve Banquet Insolite
Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme
Tarif : 50 – 50 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 12:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Banquet Insolite dans le Chai de Grangeneuve.
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Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 58 40 oh.bour@orange.fr
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English :
A Unique Banquet at the Grangeneuve Wine Cellar.
L’événement Domaine de Grangeneuve Banquet Insolite Roussas a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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