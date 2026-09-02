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AGENDA · Roussas

Domaine de Grangeneuve Banquet Insolite Domaine de Grangeneuve Roussas

samedi 17 octobre 2026 · Domaine de Grangeneuve · Roussas

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Domaine de Grangeneuve
Adresse
1200 Route des Esplanes
Ville
26230 Roussas
Département
Drôme
Tarif
50 50

Roussas

Domaine de Grangeneuve Banquet Insolite

Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 12:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Banquet Insolite dans le Chai de Grangeneuve.
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Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 58 40  oh.bour@orange.fr

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English :

A Unique Banquet at the Grangeneuve Wine Cellar.

L’événement Domaine de Grangeneuve Banquet Insolite Roussas a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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