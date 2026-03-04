Don de sang, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges
Don de sang, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges mardi 17 mars 2026.
Don de sang Mardi 17 mars, 10h00 Facultés de Médecine et de Pharmacie Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-17T10:00:00+01:00 – 2026-03-17T15:00:00+01:00
Fin : 2026-03-17T10:00:00+01:00 – 2026-03-17T15:00:00+01:00
Le don de sang, c’est un geste simple, rapide et surtout vital. Pas besoin de blouse blanche pour faire la différence, un seul don peut sauver jusqu’à 3 vies !
Facultés de Médecine et de Pharmacie 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/152113/tous/17-03-2026 »}]
Rendez-vous en Salle des Actes pour donner votre sang et sauver des vies.