Don de sang, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges

Don de sang Mardi 17 mars, 10h00 Facultés de Médecine et de Pharmacie Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T10:00:00+01:00 – 2026-03-17T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-17T10:00:00+01:00 – 2026-03-17T15:00:00+01:00

Le don de sang, c’est un geste simple, rapide et surtout vital. Pas besoin de blouse blanche pour faire la différence, un seul don peut sauver jusqu’à 3 vies !

Facultés de Médecine et de Pharmacie 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/152113/tous/17-03-2026 »}]

Rendez-vous en Salle des Actes pour donner votre sang et sauver des vies.