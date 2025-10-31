Don du sang Bonnat

Don du sang

Salle des fêtes Bonnat Creuse

Don du sang

Lundi 27 Avril

15h à 19h

Sur Prise de Rendez-vous

dondesang.efs.sante.fr

–> Etablissement français du sang .

Salle des fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 08 13

