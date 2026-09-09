AGENDA · Alès
Don du sang, Espace Alès-Cazot, Alès
lundi 21 septembre 2026 · Espace Alès-Cazot · Alès
Informations pratiques
Don du sang Lundi 21 septembre, 13h30 Espace Alès-Cazot Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T13:30:00+02:00 – 2026-09-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-21T13:30:00+02:00 – 2026-09-21T18:00:00+02:00
C’est la rentrée ! et si vous en profitiez pour donner votre sang ?
1 don = 3 vies sauvées !
Groupe O, A, B, AB, rhésus + ou – : on a besoin de vous, que vous soyez donneur pour la première fois ou habitué(e) !
- Pour donner votre sang, munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo. Avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé.
- Prenez rendez-vous sur le site de l’EFS : https://efs.link/Mayiq
Espace Alès-Cazot Rue Jules Cazot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://efs.link/Mayiq »}] [{« link »: « https://efs.link/Mayiq »}]
Ensemble, sauvons des vies…
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