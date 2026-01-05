Don du sang Miramont-de-Guyenne

Don du sang

Venez nombreux partager votre pouvoir pour sauver des vies, donnez votre sang ! Pensez-y car chaque don compte. En lien avec les conditions sanitaires actuelles, merci de prendre rendez-vous pour vos dons.

Salle Victor Hugo Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Come and share your power to save lives, give your blood! Think about it because every donation counts. Please make an appointment for your donations.

