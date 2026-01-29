Don du sang rue des acacias Pont-Salomon
Don du sang rue des acacias Pont-Salomon jeudi 9 avril 2026.
Don du sang
rue des acacias Maison pour tous Pont-Salomon Haute-Loire
Début : 2026-04-09 16:00:00
fin : 2026-04-09 19:00:00
2026-04-09
Prendre rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/.
English :
Book an appointment on https://dondesang.efs.sante.fr/.
