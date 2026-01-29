Don du sang rue des acacias Pont-Salomon

Don du sang

Maison pour tous Pont-Salomon

Début : 2026-04-09 16:00:00

fin : 2026-04-09 19:00:00

2026-04-09

Prendre rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/.

rue des acacias Maison pour tous Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Book an appointment on https://dondesang.efs.sante.fr/.

L’événement Don du sang Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène