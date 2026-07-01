Don du sang Salle polyvalente Rosières

Informations pratiques

Rosières

Don du sang

Salle polyvalente Le Bourg Rosières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez donner votre sang et offrez la vie !

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Salle polyvalente Le Bourg Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come donate blood and give the gift of life!

L’événement Don du sang Rosières a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay