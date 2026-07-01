AGENDA · Rosières
Don du sang Salle polyvalente Rosières
vendredi 10 juillet 2026 · Salle polyvalente · Rosières
Informations pratiques
Rosières
Don du sang
Salle polyvalente Le Bourg Rosières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez donner votre sang et offrez la vie !
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Salle polyvalente Le Bourg Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Come donate blood and give the gift of life!
L’événement Don du sang Rosières a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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