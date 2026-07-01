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AGENDA · Rosières

Don du sang Salle polyvalente Rosières

vendredi 10 juillet 2026 · Salle polyvalente · Rosières

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Le Bourg
Ville
43800 Rosières
Département
Haute-Loire
Tarif

Rosières

Don du sang

Salle polyvalente Le Bourg Rosières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Venez donner votre sang et offrez la vie !
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Salle polyvalente Le Bourg Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Come donate blood and give the gift of life!

L’événement Don du sang Rosières a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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