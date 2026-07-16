Don Giovanni, Centre d’art et de Culture, Meudon

Informations pratiques

Don Giovanni Samedi 9 janvier 2027, 20h00 Centre d’art et de Culture Hauts-de-Seine

Tarif A de 18,50€ à 41€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-09T20:00:00+01:00 – 2027-01-09T23:10:00+01:00

Fin : 2027-01-09T20:00:00+01:00 – 2027-01-09T23:10:00+01:00

Musique Wolfgang Amadeus Mozart

Direction musicale Julien Chauvin – Le Concert de la Loge

Mise en scène Jean-Yves Ruf

Pour la première fois, le Centre d’art et de culture accueille un opéra : Don Giovanni de Mozart interprété par le prestigieux orchestre Le Concert de la Loge et de jeunes talents du chant français. Désir et vengeance irriguent cette pièce brillamment mise en scène par Jean-Yves Ruf.

Sans scrupule, Don Giovanni avance masqué pour séduire, défiant l’ordre et la morale. Mais en véritable manipulateur, il finit par être pris à son propre piège. Cette adaptation contemporaine met en lumière l’ambiguïté de ce personnage. Dans ses conquêtes sans fin, n’est-ce pas, plus que la jouissance, la recherche effrénée de défis qui le survolte ?

Dans une scénographie qui se déploie sur deux niveaux, les chanteurs interagissent avec l’orchestre visible au plateau, apportant un vent de fraîcheur à cette œuvre. Un spectacle à l’énergie vive et captivante dirigé au violon par le chef Julien Chauvin.

La presse en parle

“En mettant l’ensemble des interprètes sur scène (musiciens, solistes et chœur), Jean-Yves Ruf redonne spontanéité et panache à un opéra qu’on pensait bien connaître : Don Giovanni, de Mozart.” Crescendo

“Avec une telle mise en scène, […] Julien Chauvin et ses musiciennes et musiciens du Concert de la Loge ont interprété cette partition avec une telle fraîcheur, mâtinée de sincérité, qu’il nous semblait redécouvrir un bijou inconnu de Mozart. Les attaques d’une justesse à la perfection et les nuances explosant de couleurs nous ont passionnés.” CLASSIQUENEWS

Le teaser

Informations et réservations

Tout public, dès 11 ans

En italien surtitré en français

Spectacle avec entracte

Tarif A de 18,50€ à 41€

billetterie.meudon.fr

01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50

Aux guichets du Centre d’art et de l’espace Doisneau

Avec l’orchestre Le Concert de la Loge, 36 musiciens, les solistes Timothée Varon ou Anas Séguin – Don Giovanni, Margaux Poguet ou Alix le Saux – Donna Elvira, Marianne Croux ou Chantal Santon Jeffery – Donna Anna, Abel Zamora – Don Ottavio, Nathanaël Tavernier ou Mathieu Gourlet – Le Commandeur, Adrien Fournaison – Leporello, Michèle Bréant – Zerlina, Mathieu Gourlet ou Louis de Lavignère – Masetto, les choristes Inès Lorans ou Jeanne Zaepffel, Naomi Couquet ou Juliette Gauthier, Corentin Backès ou Ulysse Timoteo, Samuel Guibal ou Alexandre Munsch | Piano-forte Félix Ramos ou Mathieu Dupouy | Livret Lorenzo Da Ponte | Scénographie Laure Pichat | Lumière Victor Egéa | Costumes Claudia Jenatsch | Collaboration artistique Julien Girardet

Production Arcal | Coproduction Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Paris, Opéra de Massy, Le Concert de la Loge | Soutiens Centre national de la musique, Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, Région Île-de-France, Ville de Paris, Spedidam | Résidences Centre des bords de Marne, Le Perreux-sur-Marne, Les Théâtres de Maisons-Alfort | Résidence de reprise Centre d’art et de culture, Meudon

Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 66 68 90 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 65 50 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.meudon.fr/spectacle?id_spectacle=8237&categ=SPECTACLE&lng=1 »}] [{« data »: {« author »: « ARCAL », « cache_age »: 86400, « description »: « Don GiovanninOpu00e9ra (Prague, 1787) nMusique W.-A. Mozart nTexte Lorenzo Da Ponte nnUne cru00e9ation de lu2019Arcal, compagnie nationale de thu00e9u00e2tre lyrique et musical.nnDirection musicale Julien ChauvinnLe Concert de la LogenMise en scu00e8ne Jean-Yves RuftnnScu00e9nographie Laure PichatnLumiu00e8res Victor Egu00e9anCostumes Claudia JenatschnCollaboration artistique Julien GirardetnChoru00e9graphie Caroline Marcadu00e9nMaquillages u00c9lisa ProvinnChefu00b7feu00b7s de chant Mathieu Dupouy, Guillaume Haldenwang, Fu00e9lix Ramos, Flore MerlinnDiction italienne Barbara NestolannDon Giovanni, Timothu00e9e Varon ou Anas Su00e9guin, baryton nLeporello, Adrien Fournaison, baryton-basse nMasetto, Mathieu Gourlet, basse ou Louis de Lavignu00e8re, baryton-basse nZerlina, Michu00e8le Bru00e9ant, soprano nDonna Elvira, Margaux Poguet, soprano nDon Ottavio, Abel Zamora, tu00e9nornDonna Anna, Marianne Croux ou Chantal Santon Jeffery, soprano nLe Commandeur, Nathanau00ebl Tavernier, basse nnChu0153ur nInu00e8s Lorans, soprano u2022 Juliette Gauthier ou Naomi Couquet, mezzo-soprano u2022 Corentin Backu00e8s ou Ulysse Timoteo, tu00e9nor u2022 Samuel Guibal ou Alexandre Munsch baryton-bassennLe Concert de la Loge u2022 36 musiciensnDirection musicale Julien Chauvinn( 6 violons 1, 5 violons 2, 3 altos, 3 violoncelles, 1 contrebasse, 2 flu00fbtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors, 2 bassons, 2 trompettes, 3 trombones, 1 timbale, 1 pianoforte, 1 mandoline)nViolons 1 : Anne Camillo, Saori Furukawa, Raphau00ebl Aubry, Laura Corolla, Yuna Lee, Lucien Pagnon, Agnieszka Rychlik, Giovanna Thiebaut, Florian DantelnViolons 2 : Marieke Bouche, Julie Hardelin, Hu00e9lu00e8ne Decoin, Laurence Martinaud, Murielle Pfister, Rachel RowntreenAlto : Pierre-Eric Nimylowycz, Hu00e9lu00e8ne Desaint, Delphine Grimbert, Maria MosconinVioloncelles : Julien Barre, Ju00e9ru00f4me Huille, Annabelle Brey, Anne-Charlotte Dupas, Iris GuemynContrebasse : Michele Zeoli, Christian Staudeu00a0nFlu00fbtes : Tami Krausz, Benjamin Gaspon, Sebastijan BeretanHautbois : Emma Black, Gilles Vanssons, Gabriel Pidoux, Jon Olaberria, Yanina Yacubsohn, Maria Raffaele, Martin RouxnClarinettes : Eduardo Raimundo Beltran, Toni Salar, Roberta Cristini, Ana Melo, Thu00e9o CouilleznBassons : Javier Zafra, David Douu00e7ot, Mary Chalk, Joseph CasadellanCors : Fu00e9lix Roth, Alessandro Orlando, Nina Daigremont, Hippolyte De Villu00e8le,u00a0nTrompettes : Emmanuel Mure, Philippe Genestier, Jean-Daniel Souchon, Adrien Ramon, Jean Bollinger, Yohan Chetail, Fabien Norbert, Pierre MarmeissenTrombones : Yvelise Girard, Hamid Medjebeur, Nicolas Grassart, Auru00e9lie Serre, Lucas PerruchonnTimbales : David Joignaux, Hervu00e9 TrovelnMandoline : Flavien SoyernPianoforte : Mathieu Dupouy, Fu00e9lix RamosnnDuru00e9e 2h50 + entracte (20u2019) nSpectacle chantu00e9 en italien, surtitru00e9 en franu00e7aisnDu00e8s 11 ans en famille nnProduction Arcal, compagnie nationale de thu00e9u00e2tre lyrique et musicalnCoproduction Athu00e9nu00e9e Thu00e9u00e2tre Louis-Jouvet (Paris), Opu00e9ra de Massy, Le Concert de la LogenAction financu00e9e par la Ru00e9gion u00cele-de-FrancenSoutien Centre national de la musique (CNM), Ministu00e8re de la Culture – Drac u00cele-de-France, Ville de Paris, SPEDIDAMnu00ab La SPEDIDAM est un organisme de gestion collective qui u0153uvre afin de garantir aux artistes-interpru00e8tes de toutes catu00e9gories les droits qui leur ont u00e9tu00e9 reconnus u00bb.nAccueil en ru00e9sidence Centre des Bords de Marne u2013 Le Perreux, Les Thu00e9u00e2tres de Maisons-Alfort », « type »: « video », « title »: « Don-Giovanni-extrait-la-ci-darem-la-mano-habillage-arcal », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/2096977105-e0f51b4f86f821e5733d5593793497b67824eb3525da537c8843ce0dcbd67677-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/1147257359 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/arcalcompagnielyrique », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Opéra

Simon Gosselin