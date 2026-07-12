Don Juan Un cœur à aimer la terre entière ? Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Don Juan Un cœur à aimer la terre entière ?

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 20:30:00

fin : 2027-03-20 22:10:00

Date(s) :

2027-03-20

Théâtre

L’Agence de Voyages Imaginaires est de retour ! Avec son goût du détournement, Philippe Car s’empare de Don Juan de Molière. Créé en 1665, c’est l’une des œuvres les plus sulfureuses du théâtre classique. À travers le portrait d’un libertin insatiable, Molière interroge la morale, la religion et les conventions sociales, tout en dressant une critique acérée du pouvoir, de l’hypocrisie et des rapports de domination masculine.

C’est ce texte mythique que revisite la compagnie L’Agence de voyages imaginaires dans une mise en scène résolument contemporaine.

Dès l’entrée en salle, le public est interpellé par une question directe Y a-til un Don Juan dans la salle ? — une invitation frontale qui transforme immédiatement la représentation en miroir de notre époque.

Fidèle à la langue de Molière, la compagnie en conserve toute la force et la musicalité, tout en l’ancrant dans le présent par le jeu, la scénographie et ses partis pris artistiques. Don Juan n’est plus seulement un personnage il devient une figure encore bien vivante, révélée dans nos comportements, nos silences et nos contradictions.

Ni confortable ni consensuelle, cette adaptation dérange, questionne et stimule le regard critique. Une traversée joyeuse et irrévérencieuse de ce grand classique !

Après le spectacle, les artistes de l’Agence de voyages Imaginaires vous convient à

leurs Tables Nomades pour un cabaret gourmand et musical. L’occasion de prolonger

le spectacle et d’échanger avec ses voisins voisines ! Uniquement sur réservation.

(Repas végétarien Entrée, plat, dessert et boisson à 13€ places limitées)

Durée: 1h40 I Conseillé à partir de 12 ans

Placement numéroté

Tarif B + repas éventuel

Plein tarif (hors abonnement) 30€

Tarif partenaires (hors abonnement) 26€

Tarif réduit (hors abonnement) 20€

Abonnés tout public 25€

Abonnés tarif réduit 18€ .

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

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L’événement Don Juan Un cœur à aimer la terre entière ? Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin