Donna Angel Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 10 octobre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Donna Angel
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Donna Angel est une autrice-interprète installée à Sens, à la personnalité affirmée et à la plume sincère.
Sa voix, à la fois douce et puissante, porte un univers mêlant pop française, soul, funk et influences reggae. Sur scène, elle crée naturellement un lien avec son public qu’elle embarque dans un moment vrai et vibrant.
Elle sera entourée de musiciens pour un live intense et généreux à vivre ensemble ! .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Donna Angel
L’événement Donna Angel Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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