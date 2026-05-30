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Dons du sang Fort-Mahon-Plage

Dons du sang Fort-Mahon-Plage mardi 28 juillet 2026.

Adresse : rue des écoles

Ville : 80120 Fort-Mahon-Plage

Département : Somme

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Fort-Mahon-Plage

Dons du sang

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Collecte de sang à Salle Aimé Savary
Collecte de sang à Salle Aimé Savary   .

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00  contact@fortmahon-tourisme.com

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English :

Blood drive at Salle Aimé Savary

L’événement Dons du sang Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-30 par OT DE FORT MAHON

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