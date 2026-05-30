Dons du sang Fort-Mahon-Plage
Dons du sang Fort-Mahon-Plage mardi 28 juillet 2026.
Fort-Mahon-Plage
Dons du sang
rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Collecte de sang à Salle Aimé Savary
Collecte de sang à Salle Aimé Savary .
rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Blood drive at Salle Aimé Savary
L’événement Dons du sang Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-30 par OT DE FORT MAHON
À voir aussi à Fort-Mahon-Plage (Somme)
- Fête de la musique Fort-Mahon-Plage 21 juin 2026
- Chapitre de la Confrérie de la Moule Fort-Mahon-Plage 27 juin 2026
- Brocante de l’Office de Tourisme Fort-Mahon-Plage 28 juin 2026
- Réderie semi-nocturne Fort-Mahon-Plage 8 juillet 2026
- Bal des pompiers Fort-Mahon-Plage 13 juillet 2026