Fort-Mahon-Plage

Dons du sang

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Collecte de sang à Salle Aimé Savary

Collecte de sang à Salle Aimé Savary .

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com

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English :

Blood drive at Salle Aimé Savary

L’événement Dons du sang Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-30 par OT DE FORT MAHON