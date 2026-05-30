Fort-Mahon-Plage

Spectacle Mister J Diabolo et cirque

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-01 19:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Venez découvrir le nouveau spectacle de Jérôme Coquelle, artiste ayant remporté en 2017 le championnat du monde de performance artistique à Los Angeles, connu pour ses performances avec un diabolo.

Le spectacle

Rien ne se passe jamais comme prévu avec Mr. J. Mais avec un brin de magie et une dextérité surprenante, ce dandy décalé jongle avec les imprévus et retombe toujours sur ses pieds.

Un spectacle autonome et tout-terrain d’une durée de 45 minutes, conçu pour toute la famille.

Diabolo, chapeaux, gobelets, bâtons lumineux, magie, participation public, et surtout… de la catastrophe en pagaille !

Esplanade

Entrée libre et gratuite, tout public

Venez découvrir le nouveau spectacle de Jérôme Coquelle, artiste ayant remporté en 2017 le championnat du monde de performance artistique à Los Angeles, connu pour ses performances avec un diabolo.

Le spectacle

Rien ne se passe jamais comme prévu avec Mr. J. Mais avec un brin de magie et une dextérité surprenante, ce dandy décalé jongle avec les imprévus et retombe toujours sur ses pieds.

Un spectacle autonome et tout-terrain d’une durée de 45 minutes, conçu pour toute la famille.

Diabolo, chapeaux, gobelets, bâtons lumineux, magie, participation public, et surtout… de la catastrophe en pagaille !

Esplanade

Entrée libre et gratuite, tout public .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

Come and discover the new show by Jérôme Coquelle, artist who won the 2017 World Performance Art Championship in Los Angeles, known for his performances with a diabolo.

The show:

Nothing ever goes according to plan with Mr. J. But with a touch of magic and surprising dexterity, this offbeat dandy juggles the unexpected and always lands on his feet.

A 45-minute stand-alone show for the whole family.

Diabolo, hats, beakers, glow sticks, magic, audience participation, and above all… catastrophe galore!

Esplanade

Free admission, all ages

L’événement Spectacle Mister J Diabolo et cirque Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-30 par OT DE FORT MAHON