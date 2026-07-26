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Dora et Franz, sauver le jour • Caroline Arrouas Le Grand Parquet PARIS

mercredi 9 décembre 2026 · Le Grand Parquet · PARIS

Dora et Franz, sauver le jour • Caroline Arrouas Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Le Grand Parquet
Adresse
Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

Atteint de tuberculose, Kafka suit son aimée à Berlin au lieu de se soigner. Avant de mourir, il demande Dora en mariage, mais son père refuse. Le spectacle convie le public à cette noce qui n’a pas eu lieu, une fête où les invité·es côtoient joyeusement les fantômes, pour fabriquer, ensemble, le souvenir de cette cérémonie, au son de la musique klezmer.

Été 1923. Franz Kafka et Dora Diamant tombent amoureux sur les bords de la mer Baltique.
Du mercredi 09 décembre 2026 au jeudi 10 décembre 2026 :
mercredi, jeudi
de 19h00 à 20h00
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-09T20:00:00+01:00
fin : 2026-12-10T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-09T19:00:00+02:00_2026-12-09T20:00:00+02:00;2026-12-10T19:00:00+02:00_2026-12-10T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers  75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/dora-et-franz-sauver-le-jour/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr


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