Le saxophoniste Phillip Dornbusch et le tromboniste Gaspard Moglia se sont rencontrés durant leur études à New York où ils poursuivent aujourd’hui leur parcours artistique. Leur rencontre a donné naissance à une collaboration musicale aussi naturelle que passionnée. Ensemble, ils ont fondé un quartet aux couleurs singulières, où se mêlent l’énergie du jazz contemporain, l’audace des compositions originales et une recherche mélodique audacieuse. Leur son puise dans l’héritage du jazz moderne tout en explorant des territoires sonores inédits. Pour compléter leur alchimie, ils ont rassemblé autour d’eux des musiciens d’exception : Quinton Cain, batteur basé à Brooklyn, et Gabriel Sauzay, contrebassiste parisien.

Leur répertoire se nourrit avant tout des compositions originales des deux leaders, et nous plonge dans une expérience immersive, où chaque note résonne comme une histoire à part entière.

Le saxophoniste Phillip Dornbusch et le tromboniste Gaspard Moglia nous partagent leurs compositions originales et nous plonge dans une expérience immersive.

Le samedi 01 août 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif Adhérents Paris Jazz Club – sur présentation d’un justificatif : 20 EUR

Tarif Web : 25 EUR

Tarif réduit – Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire / écoles de musique : 13 EUR

Tarif sur place : 30 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-01T22:30:00+02:00

fin : 2026-08-01T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-01T19:30:00+02:00_2026-08-01T20:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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