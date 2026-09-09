Doudou Club : Zébulon le dragon, Le Star, Strasbourg

Informations pratiques

Doudou Club : Zébulon le dragon Dimanche 1 novembre, 10h00 Le Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T10:50:00+01:00

Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T10:50:00+01:00

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse…

Le Star 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.cinema-star.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F257561/D1793523600/VF/ »}]

Zébulon le dragon Le Star ZEBULON LE DRAGON