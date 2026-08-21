Drag it out, L’Estaminet – Café Culture, Magny-les-Hameaux
vendredi 5 février 2027 · L'Estaminet - Café Culture · Magny-les-Hameaux
Informations pratiques
Drag it out 5 – 14 février 2027 L’Estaminet – Café Culture Yvelines
Spectacle immersif /
Tout public /
Billetterie Pixom : www.pixom.org
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-05T20:00:00+01:00 – 2027-02-05T21:30:00+01:00
Fin : 2027-02-14T18:00:00+01:00 – 2027-02-14T19:30:00+01:00
Venez faire le plein de paillettes à l’Estaminet complètement revisité à la “Pixom” en mode cabaret berlinois !
Au rythme du rock anglais pour une soirée inoubliable dans une nuit sans fin teintée de tendresse, de poésie et de rafales de doudous…
Une série de dates à ne pas rater !!!
L’Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/espace-culture [{« type »: « link », « value »: « https://www.pixom.org/ »}]
“Let’s rock!!!” Découvrez le spectacle immersif et participatif de Pixom !!
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