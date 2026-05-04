Drag show dans le 14e ! Théâtre 14 PARIS

Dans ce cabaret contemporain où se côtoient performances drag, chant, théâtre, strip, et formes hybrides, les blessures se transforment en rires et les peurs en révolte. À travers des numéros sensuels, décalés et poétiques, les artistes explorent désir, soin et vulnérabilité, célébrant celles et ceux qui se sentent en marge. Le titre évoque un geste à la fois érotique et réparateur, pour panser les plaies par le corps, l’humour et le collectif. Une invitation à entrer dans une brèche, le temps d’une nuit où l’on prend soin les un·es des autres.

Conception et interprétation Esther Armengol Touzi, Tristan Glasel, Félicien Fonsino, Julie Bordel, Esther Lefranc, Léo Lush, Cassis Exquis

Durée 1h30

Un cabaret drag au Théâtre 14 pour enflammer votre soirée !

Le mercredi 06 mai 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T20:00:00+02:00_2026-05-06T21:30:00+02:00

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

https://theatre14.mapado.com/event/701973-festival-woke-la-nuit-de-la-leche +33145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14 https://www.facebook.com/Theatre14



Afficher la carte du lieu Théâtre 14 et trouvez le meilleur itinéraire

