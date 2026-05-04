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Drag show dans le 14e ! Théâtre 14 PARIS

Drag show dans le 14e ! Théâtre 14 PARIS

Drag show dans le 14e ! Théâtre 14 PARIS mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Théâtre 14

Adresse : 20, avenue Marc Sangnier

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif : <p></p>

Dans ce cabaret contemporain où se côtoient performances drag, chant, théâtre, strip, et formes hybrides, les blessures se transforment en rires et les peurs en révolte. À travers des numéros sensuels, décalés et poétiques, les artistes explorent désir, soin et vulnérabilité, célébrant celles et ceux qui se sentent en marge. Le titre évoque un geste à la fois érotique et réparateur, pour panser les plaies par le corps, l’humour et le collectif. Une invitation à entrer dans une brèche, le temps d’une nuit où l’on prend soin les un·es des autres.

Conception et interprétation Esther Armengol Touzi, Tristan Glasel, Félicien Fonsino, Julie Bordel, Esther Lefranc, Léo Lush, Cassis Exquis

Durée 1h30

Un cabaret drag au Théâtre 14 pour enflammer votre soirée !
Le mercredi 06 mai 2026
de 20h00 à 21h30
payant

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T20:00:00+02:00_2026-05-06T21:30:00+02:00

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier  75014 PARIS
https://theatre14.mapado.com/event/701973-festival-woke-la-nuit-de-la-leche +33145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14 https://www.facebook.com/Theatre14


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