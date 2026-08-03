DRAGONS, PÂTISSONS ET CIE… AU PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Rue des Archers Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

DRAGONS, PÂTISSONS ET CIE… AU PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif Groupe

Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 15:00:00

fin : 2026-10-11 11:30:00

Date(s) :

2026-10-06

Visite thématique Nature et Animaux Dragons, pâtissons et cie… au Palais des Rois de Majorque.

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Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 96 26 palaisdesroisdemajorque@cd66.fr

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English :

Nature and Animals Themed Tour: Dragons, Farting Animals, and More… at the Palace of the Kings of Majorca.

L’événement DRAGONS, PÂTISSONS ET CIE… AU PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN TOURISME