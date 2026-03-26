DREAM Place Des Prêcheurs Aix-en-Provence

DREAM

Samedi 6 juin 2026 de 16h à 19h30. Place Des Prêcheurs Eglise de la Madeleine Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 19:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Proposition hors normes d’Alessandro Sciarroni, entre installation et performance, DREAM fait apparaître un fascinant univers parallèle, portant en creux une méditation sur l’être humain.

Conçue comme une exposition performative, chorégraphique et musicale, DREAM se déroule sur cinq heures et tend à faire oublier la notion même de temps pour mieux transporter vers une autre dimension. Le public est invité à visiter l’espace aussi longtemps qu’il le souhaite, comme s’il déambulait dans un musée. Il peut circuler librement parmi les performeurs. Les éclairages et la musique jouée en direct par le pianiste, traversant un large répertoire de Bach à John Cage en passant par Beethoven, constituent le cadre dramaturgique et esthétique qui génère et modifie l’état des interprètes.



DREAM est un dyptique composé de la performance et d’un roman dans lequel Alessandro Sciarroni imagine une humanité sereine qui accepte d’abandonner son règne sur la nature. Le public est libre de circuler dans l’espace, d’entrer et de sortir à sa guise. Vous pouvez arriver dans l’Église de la Madeleine à tout moment et assister au spectacle aussi longtemps que vous le souhaitez. Selon l’affluence, il se peut que vous deviez patienter avant de pouvoir entrer.



Dernière entrée possible à 20h.



Biographie

Formé aux arts plastiques et fort d’une longue expérience de performeur, Alessandro Sciarroni crée ses propres pièces chorégraphiques depuis 2007. Ses œuvres, denses et singulières, reposent sur une réflexion conceptuelle tout en prenant une forme très physique et organique, souvent poussée jusqu’aux limites de l’endurance des interprètes. D’une grande rigueur, elles laissent pourtant place à une réelle liberté de pensée et de mouvement. Sciarroni travaille avec des artistes de disciplines variées, mêlant danse, cirque et sport.

À travers la répétition intense d’une même pratique, il explore les obsessions, les peurs et la fragilité de l’acte performatif, cherchant à créer une relation empathique entre le public et les interprètes. Son travail a été présenté dans de nombreux festivals et institutions à travers le monde, dont le festival Crossing the Line à New York, la Biennale de Venise ou le Festival d’Automne. Il a exposé au Centre Pompidou, au Walker Art Center et au MAXXI de Rome. Lauréat du Lion d’or en 2019, il est artiste associé du au Marche Teatro à Ancone.



Distribution



Création Alessandro Sciarroni



Cast à la première Marta Ciappina, Matteo Ramponi, Elena Giannotti, Valerio Sirna, Edoardo Mozzanega, Pere Jou

Cast en tournèe en alternance– Marta Ciappina, Circé Poyet, Elena Giannotti, Valerio Sirna, Edoardo Mozzanega, Maxime Guillon Roi Sans Sac, Pere Jou, Michele Ermini



pianiste Davide Finotti

dramaturge Salvo Lombardo

sonorisation Aurora Bauzà et Pere Jou

costumes Ettore Lombardi

design sonore et régie son Valeria Foti



Programmation du 3 bis f Centre d’arts contemporains à Aix en Provence avec Parallèle, Pratiques artistiques émergentes internationales, à Marseille. .

Place Des Prêcheurs Eglise de la Madeleine Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An unusual proposal by Alessandro Sciarroni, somewhere between installation and performance, DREAM conjures up a fascinating parallel universe, a meditation on the human being.

L’événement DREAM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence