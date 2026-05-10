Dreamwave en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

Dreamwave en concert !

FOR FANS OF Thee Oh Sees, Tame Impala ou des B-52’s

DREAMWAVE

(neo psych rock · Bristol, UK)

Au cours des deux dernières années, le groupe Dreamwave, originaire de Bristol, a fait salle comble lors de plusieurs tournées en tête d’affiche au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, et s’est produit dans des festivals tels que Glastonbury, The Great Escape, Supersonic’s Block Party (FR), Left of the Dial (NL), Dot2Dot et Simple Things.

Tout juste après un concert à guichets fermés au Garage de Londres en première partie de Frankie & The Witch Fingers, le dernier EP du groupe, « Drifter » (chez Stolen Body Records), s’annonce comme leur plus cher à ce jour – et le troisième EP du groupe depuis 2024.

Cet opus marque un engagement encore plus fort dans leur exploration du « néo-psychédélisme », oscillant généralement entre le garage rock et la dream pop.

Le groupe a bénéficié d’une couverture médiatique internationale pour ses dernières sorties, notamment grâce à de nombreuses diffusions sur BBC 6 Music (dont l’émission de Craig Charles), NME, Radio X et Absolute Radio, et s’est attiré l’attention de Danger Mouse (Gnarls Barkley), qui les a ajoutés à sa playlist « Danger Mouse Juke Box ».

Ils ont également partagé la scène avec Radio Free Alice, The Bug Club, Wine Lips, The Limiñanas, Night Beats, Ghostwoman et Wombo.

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Vendredi 3 Juillet 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

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Fans de Thee Oh Sees, Tame Impala ou des B-52’s, vous avez rdv avec le néo psyché des Dreamwave de Bristol ! Entre garage rock et dreampop, vous trouverez votre bonheur parmi leurs 3 EPs.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 13.91 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T20:00:00+02:00_2026-07-03T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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