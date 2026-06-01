Dress to impress : comment porter le pouvoir ?, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau
Dress to impress : comment porter le pouvoir ?, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Dress to impress : comment porter le pouvoir ? 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne
Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque de la cour d’Honneur du château à 9h30 pour les visites du matin, et à 13h pour les visites de l’après-midi.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:15:00+02:00 – 2026-06-07T11:45:00+02:00
À travers l’histoire, les souveraines et souverains ont fait du vêtement un instrument du pouvoir. Placés au centre des regards, leurs choix vestimentaires leur permettaient d’asseoir une certaine autorité. De François Ier à Napoléon III, en passant par Marie-Antoinette ou l’impératrice Eugénie, chacun imposait ses codes, qui étaient aussitôt repris à la cour puis bien au-delà. Certains choix sont devenus iconiques : que serait Napoléon sans son bicorne ? Au fil des collections du Château de Fontainebleau, explorez le rôle du vêtement dans l’affirmation du pouvoir.
Partenariat entre le Château de Fontainebleau, l’INHA et l’École du Louvre.
Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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