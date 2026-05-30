Drink & Play : Summer Pride Edition Pavé d’Orsay Paris

En l’honneur du mois des fiertés et du retour de l’été, Curious Creature Productions organise DRINK & PLAY : SUMMER PRIDE EDITION.

Cinq courtes pièces inédites en anglais sur des thèmes LGBT+ seront présentées sous forme de lecture mise en scène. Ensuite, un généreux apéro-buffet permettra d’échanger entre l’équipe et les spectateurs de manière informelle.

Pièce de théâtre LGBT+ et apéro en anglais pour 15 euros dans le 7ème.

Le samedi 20 juin 2026

de 19h30 à 22h30

payant

Les billets coûtent 15 euros et peuvent être achetés via prévente ou directement à l’entrée.

Le billet inclut le spectacle et l’apéro-buffet.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T19:30:00+02:00_2026-06-20T22:30:00+02:00

Pavé d’Orsay 48, rue de Lille 75007 Paris

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