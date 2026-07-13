AGENDA · Gençay
D’Rives en Fête Gençay
lundi 13 juillet 2026 · Gençay
Informations pratiques
Gençay
D’Rives en Fête
Salle des fêtes Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal populaire animé par DJ Rom’s.
Gratuit. .
Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 98 97 02
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English : D’Rives en Fête
L’événement D’Rives en Fête Gençay a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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