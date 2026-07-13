Informations pratiques

Gençay

D’Rives en Fête

Salle des fêtes Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal populaire animé par DJ Rom’s.

Gratuit. .

Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 98 97 02

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English : D’Rives en Fête

L’événement D’Rives en Fête Gençay a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou