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AGENDA · Gençay

D’Rives en Fête Gençay

lundi 13 juillet 2026 · Gençay

D’Rives en Fête Gençay

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
86160 Gençay
Département
Vienne
Tarif

Gençay

D’Rives en Fête

Salle des fêtes Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Bal populaire animé par DJ Rom’s.
Gratuit.   .

Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 98 97 02 

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English : D’Rives en Fête

L’événement D’Rives en Fête Gençay a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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