Droit des sociétés, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Droit des sociétés 7 octobre 2021 – 3 mars 2022, certains jeudis Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-10-07T14:00:00+02:00 – 2021-10-07T17:00:00+02:00

Fin : 2022-03-03T14:00:00+01:00 – 2022-03-03T17:00:00+01:00

Vous êtes dirigeant d’une TPE/PME en difficulté ? Vous pouvez bénéficier d’une consultation gratuite et individuelle assurée par un avocat du Barreau de Paris.

Sur rendez-vous tous les premiers jeudi du mois, de 14h à 17h à la Cité des métiers.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

14h-17h [PERMANENCE] Vous êtes dirigeant d’une TPE/PME en difficulté ? Bénéficiez d’une consultation gratuite et individuelle assurée par un avocat du Barreau de Paris. Sur RDV.