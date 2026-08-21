Drôles d’animaux !, Musée Saint-Remi, Reims

Informations pratiques

Drôles d’animaux ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée Saint-Remi Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Petits explorateurs et apprentis archéozoologues sont invités à découvrir le monde animal sous toutes ses formes, imaginaires ou stylisées. Ateliers créatifs et parcours ludiques dans les collections ponctuent l’après-midi.

Par l’équipe de médiation des musées historiques et Frédéric Poupon, archéozoologue au service archéologique du Grand Reims.

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est +33326353661 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-saint-remi Les exceptionnelles collections archéologiques et artistiques racontent la grande histoire de Reims, métropole antique et médiévale, au cœur de l’ancienne abbaye du XVIIIe siècle à la façade d’architecture classique, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Bus : lignes U5 ET U6 – arrêt Saint-Remi.

Petits explorateurs et apprentis archéozoologues sont invités à découvrir le monde animal sous toutes ses formes, imaginaires ou stylisées. Ateliers créatifs et parcours ludiques dans les collections…

©Musée Saint-Remi de Reims