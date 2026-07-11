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AGENDA · Valence

Drôme de Guitares Duo Decacorda et Ana Vidović Théâtre de la ville Valence

jeudi 22 octobre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de la ville
Adresse
Place de la Liberté
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Drôme de Guitares Duo Decacorda et Ana Vidović

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:30:00
fin : 2026-10-22 20:30:00

Date(s) :
2026-10-22

4ᵉ soirée du festival un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Night 4 of the festival: an exceptional event you won’t want to miss!

L’événement Drôme de Guitares Duo Decacorda et Ana Vidović Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme

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