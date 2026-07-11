Drôme de Guitares Duo Decacorda et Ana Vidović Théâtre de la ville Valence

jeudi 22 octobre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Valence

Drôme de Guitares Duo Decacorda et Ana Vidović

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:30:00

fin : 2026-10-22 20:30:00

Date(s) :

2026-10-22

4ᵉ soirée du festival un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !

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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Night 4 of the festival: an exceptional event you won’t want to miss!

L’événement Drôme de Guitares Duo Decacorda et Ana Vidović Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme