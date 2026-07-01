Drum Fitness à Maurice Baquet le 8 juillet à Guyancourt, Gymnase Maurice Baquet, Guyancourt
mercredi 8 juillet 2026 · Gymnase Maurice Baquet · Guyancourt
Informations pratiques
Drum Fitness à Maurice Baquet le 8 juillet à Guyancourt Mercredi 8 juillet, 17h00 Gymnase Maurice Baquet Yvelines
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T17:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:45:00+02:00
Fin : 2026-07-08T17:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:45:00+02:00
Retrouvez CAPSAAA SQY mercredi 8 juillet au Village Olympique du Stade Maurice Baquet à Guyancourt dans le cadre de Vive l’été et CAP sur Baquet !
De 17h00 à 21h45 au Village Olympique – Stade Maurice Baquet à Guyancourt
Venez découvrir gratuitement une séance de DRUM FIT, une activité ludique, dynamique et accessible à tous, qui mélange rythme, musique et activité physique dans une ambiance conviviale.
Au programme :
– Activité sportive pour tous
– Ambiance musicale
– Convivialité et partage
– Esprit olympique
Que vous soyez sportif confirmé ou simplement curieux, venez taper le rythme avec nous et partager un moment de bonne humeur !
Contact : 06 03 41 45 30 –capsaaasqy@hotmail.fr
Gymnase Maurice Baquet Mail des Graviers, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « capsaaasqy@hotmail.fr »}] [{« link »: « mailto:capsaaasqy@hotmail.fr »}]
Initiation Drum Fit mercredi 8 juillet au Gymnase Maurice Baquet à Guyancourt drum fit fitness sport pour tous tout public gratuit
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