JOUR DE BLUES A BAMAKO, Auditorium de La Batterie, Guyancourt

Informations pratiques

JOUR DE BLUES A BAMAKO Mardi 26 janvier 2027, 20h30 Auditorium de La Batterie Yvelines

25€ / 18,5€ / 12,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-26T20:30:00+01:00 – 2027-01-26T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-26T20:30:00+01:00 – 2027-01-26T21:30:00+01:00

Emmené par Joce Mienniel et Pierre Durand, un quatuor de musiciens français et maliens rend un hommage vibrant au maître du blues sahélien, comme un pont entre deux continents. Au Mali comme dans de nombreux pays d’Afrique, les arbres « à palabres » permettent aux villageois de se réunir à l’ombre pour partager des récits ou résoudre des conflits.

Sur la scène trône un arbre « à harmonies » abritant quatre musiciens français et maliens qui parlent une même langue, celle du blues. Autour de l’héritage d’Ali Farka Touré (1939-2006), dialoguent Pierre Durand (guitare), Joce Mienniel (flûtes), Amadou Daou (calebasse) et Nanou Coul, en alternance avec Tanti Kouyaté (chant). Leur musique offre un paradoxe, celui d’avoir des racines profondes mais pas de frontières.

Au delà de l’hommage à l’un des grands créateurs du continent africain, ce concert célèbre une musique ardente, vivante, vibrante.

https://www.youtube.com/watch?v=V4kiBmT2C0Q&list=PLjxOmyhE0QS2U3VjWSG7Epdk54Zo2OJHX&index=2

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4064 »}] [{« data »: {« author »: « Pierre Durand », « cache_age »: 86400, « description »: « Un Jour de Blues u00e0 Bamako (portrait d’Ali Farka Touru00e9) live at Africolor festival: MACHENGOIDInnDescriptif :nPierre Durand (guitare) & Joce Mienniel (flu00fbte) u00a0pru00e9sentent un hommage u00e0 Ali Farka Touru00e9 avec Amadou Daou (calebasse), Seb Brun (percussion electro), Bina Diabatu00e9 (Ngoni), Mamani Keita (chant).nEnregistru00e9 u00e0 la maison de la musique de Nanterre pendant le festival Africolor, le 10 du00e9cembre 2016.nnMachengoidi est un morceau composu00e9 par Ali Farka Touru00e9, immense musicien malien, du00e9cu00e9du00e9 il y a 10 ans, lu2019un des rares a faire lu2019unanimitu00e9 dans un Mali du00e9chiru00e9.nCe groupe lui rend hommage au travers de ses morceaux ou de compositions originales.nUn Jour de Blues u00e0 Bamako en quelques articles (extraits):nu00abu00a0Cru00e9ation su00e9duisanteu00a0u00bbu00a0Le Mondenu00abu00a0Magnifique ru00e9ussiteu00a0u00bbu00a0Le Journal de Saint-Denisnu00abu00a0Une nouvelle pou00e9sie urbaineu00a0u00bbu00a0La Terrasse », « type »: « video », « title »: « PIERRE DURAND – » MACHENGOIDI » – Un Jour de Blues u00e0 Bamako », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/V4kiBmT2C0Q/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=V4kiBmT2C0Q », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCGwR4cS4JaHiumYHhqg7epA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Au Mali, tout le monde s’accorde sur un point : Ali Farka Touré est un monument de la musique. musique du monde

©Maria Mosconi