Du breton dans vos oreilles Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Du breton dans vos oreilles

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 11:00:00

fin : 2026-03-07 11:45:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-03-07 2026-04-11 2026-05-02 2026-06-06

Brezhoneg en ho tiskouarn !

Venez écouter des histoires et apprendre des comptines en breton avec Yaëlle.

Pour tous les enfants de 2 à 7 ans. Un samedi par mois. .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Du breton dans vos oreilles Pontivy a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté