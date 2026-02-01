Du breton dans vos oreilles Espace Kenere, médiathèque Pontivy
samedi 14 février 2026.
Du breton dans vos oreilles
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Début : 2026-02-14 11:00:00
fin : 2026-03-07 11:45:00
2026-02-14 2026-03-07 2026-04-11 2026-05-02 2026-06-06
Brezhoneg en ho tiskouarn !
Venez écouter des histoires et apprendre des comptines en breton avec Yaëlle.
Pour tous les enfants de 2 à 7 ans. Un samedi par mois. .
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
