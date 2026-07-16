Du cœur à l’ouvrage : dans l’intimité du travail des archéologues, Espace 182, Paris

Informations pratiques

Du cœur à l’ouvrage : dans l’intimité du travail des archéologues 26 avril – 25 juin 2027 Espace 182 Paris

Accessible selon les conditions d’accès au site du ministère de la Culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-26T09:30:00+02:00 – 2027-04-26T15:00:00+02:00

Fin : 2027-06-25T09:30:00+02:00 – 2027-06-25T15:00:00+02:00

Cette exposition créée par le Service régional de l’archéologie (SRA) des Hauts-de-France présente un échantillon de photographies issues des fonds patrimoniaux du SRA. Son objectif est de rendre visible le travail des femmes et des hommes qui font l’archéologie régionale. Ces clichés inédits ont été choisis sous l’angle de l’émotion esthétique, souvent pris sur le vif. Ils offrent une vision poétique ou insolite de la communauté des archéologues en donnant à voir ce qui n’est pas dévoilé habituellement aux publics. En filigrane se dessinent le quotidien des archéologues, leurs gestes, l’histoire de la discipline et son évolution.

Espace 182 182, rue Saint Honoré 75001 Paris Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France 01 40 15 80 00 https://bibdoc.culture.gouv.fr/bib/en-lire-plus/id/14 L’Espace 182 est un Lieu de savoirs et de rencontre au service des agents du ministère de la Culture. C’est un lieu d’information, de documentation et de valorisation des activités du ministère.

Cette exposition créée par le Service régional de l’archéologie (SRA) des Hauts-de-France présente un échantillon de photographies issues des fonds patrimoniaux du SRA. Son objectif est de rendre le…

© J.-Fr. Piningre, Conchil-le-Temple (62), 1977 – Fonds photographique DRAC – SRA Hauts-de-France