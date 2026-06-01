Du deuil « souillure » au deuil à la mode. Une histoire du vêtement de deuil, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau
Du deuil « souillure » au deuil à la mode. Une histoire du vêtement de deuil, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Du deuil « souillure » au deuil à la mode. Une histoire du vêtement de deuil Samedi 6 juin, 16h00 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Au Moyen Âge, entre le XIIe et le XIVe siècle, il était d’usage de porter un vêtement noir, négligé, sale, hors mode pourrait-on dire. Toutefois, depuis le XVIIe siècle principalement, les vêtements de deuil accusent un changement notable : ils adoptent les silhouettes à la mode et s’inscrivent dans son économie. En effet, se voyant privé d’un marché fructueux qui lui échappe à cause des longues périodes de deuil rigoureusement suivies dans l’aristocratie, la noblesse et la grande bourgeoisie, l’industrie de la mode propose des tenues de deuil d’une grande élégance, tout en respectant les couleurs (noir, gris, violet et blanc) des étoffes mattes.
Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Robe de deuil, vers 1865. Paris, musée des Arts décoratifs, coll. UFAC (don C. Fontenay). Photo : Les Arts Décoratifs / Christophe Dellière
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