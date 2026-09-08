Du haut de la Tour de la Découverte, Tour de la Découverte, Lorient

Informations pratiques

Du haut de la Tour de la Découverte 19 et 20 septembre Tour de la Découverte Morbihan

Chaussures adaptées recommandées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette tour d’observation construite au temps de la Compagnie des Indes permettait de surveiller l’horizon maritime et le retour des navires.

Du haut de sa coupole, Lorient, ville aux 6 ports, s’offre aux regards.

Osez l’ascension des 216 marches !

Tour de la Découverte Enclos du port, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne 02 97 02 23 29 https://patrimoine.lorient.bzh/tdld [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-patrimoine.lorient.bzh/ »}]

Cette tour d’observation construite au temps de la Compagnie des Indes permettait de surveiller l’horizon maritime et le retour des navires.

©Ville de Lorient