DU MONDE AU BALCON, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer
samedi 19 décembre 2026 · Théâtre Monsigny · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
DU MONDE AU BALCON Samedi 19 décembre, 16h30 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais
Gratuit, accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T16:30:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T16:30:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00
Il y a du monde au balcon… Depuis le balcon du théâtre, un chœur de chanteuses et de chanteurs lyriques fera résonner la rue Monsigny au son des Christmas carols. Pour accompagner ce moment convivial, dégustation de vin chaud et chocolat chaud au foyer !
Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Surprises chantées – Autour du spectacle Le Banquet de la Sainte-Cécile
À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)
- Caudevelle : Mêmes lieux, Nouveaux regards,, École Municipale d’Art, Boulogne-sur-Mer 10 septembre 2026
- Opale Classic Cars Boulogne-sur-Mer 12 septembre 2026
- 30ème Circuit Historique de la Côte d’Opale Boulogne-sur-Mer 12 septembre 2026
- 31e Fête de la Beurière, Maison de la Beurière, Boulogne-sur-Mer 12 septembre 2026
- HAÏKU(S) In Situ – Promenade Poétique, Centre Social Ferme Beaurepaire, Boulogne-sur-Mer 13 septembre 2026