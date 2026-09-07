DU MONDE AU BALCON, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

DU MONDE AU BALCON Samedi 19 décembre, 16h30 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit, accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T16:30:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T16:30:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00

Il y a du monde au balcon… Depuis le balcon du théâtre, un chœur de chanteuses et de chanteurs lyriques fera résonner la rue Monsigny au son des Christmas carols. Pour accompagner ce moment convivial, dégustation de vin chaud et chocolat chaud au foyer !

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Surprises chantées – Autour du spectacle Le Banquet de la Sainte-Cécile