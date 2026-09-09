Du moulin de l’Abbaye à une résidence d’artistes : la Métive ouvre ses portes !, La Métive, Moutier-d’Ahun

Informations pratiques

Du moulin de l’Abbaye à une résidence d’artistes : la Métive ouvre ses portes ! Samedi 19 septembre, 14h00 La Métive Creuse

Les visites sont gratuites, les adhésions et soutiens à la structure et à son projet artistique, culturel et relationnel seront appréciés !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

La Métive, résidence de recherche et de création artistique, ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Des visites de La Métive seront proposées le samedi à 14h30, 15h30 et 16h30 : vous pourrez découvrir la maison du meunier et les espaces de travail, où vous accueilleront les artistes Solveig Rocher et Rémi Clair, en résidence de danse, et Maymouna Baradji, en résidence d’écriture.

Le Gazouillis, espace dédié à la petite-enfance et doté d’une bibliothèque et d’une ludothèque inclusive, sera ouvert de 14h à 17h aux enfants et à leurs parents et beaux-parents, ainsi que le café associatif.

La Métive 2 rue Simon Bauer, 23150 Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 89 76 https://lametive.fr/ https://www.instagram.com/lametive_residencedartistes/?hl=fr Installée dans l’ancien moulin de Moutier-d’Ahun, La Métive est une maison d’hospitalité, un lieu international de résidence, de création et de recherche. Tout au long de l’année, elle accueille des artistes, chercheur·euses et auteur·ices de toutes disciplines et du monde entier, dans un environnement propice à l’expérimentation, au travail et à la rencontre.

La Métive est traversée par une question qui guide l’ensemble de son projet : « Comment faire humanité ensemble ? » Cette interrogation se déploie à travers l’accueil des résident·es, le dialogue avec les habitant·es du territoire et la mise en œuvre d’actions de médiation interculturelle favorisant la rencontre des imaginaires, des expériences et des sensibilités.

La Métive est également un lieu de vie ouvert aux voyageur·euses, aux professionnel·les, aux curieux·euses et à toutes celles et ceux qui souhaitent partager un temps de réflexion, de création ou de convivialité.

Bibliothèque inclusive, atelier de risographie, café associatif, rencontres publiques, ateliers et temps de transmission participent à faire de ce lieu un espace de partage, d’attention à l’autre et de dialogue avec le vivant. Les visiteur·euses peuvent se garer sur la place de l’Église, le long de La Métive, chemin des Bernard, ou de l’autre côté du pont romain.

La Métive, résidence de recherche et de création artistique, ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

© Lucas Bacle