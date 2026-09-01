Informations pratiques

Moutier-d’Ahun

Journée du patrimoine Visite guidée Moutier d’Ahun

Abbaye de Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,cette visite guidée vous emmènera à la découverte de son remarquable porche gothique, dernier témoin de la nef disparue, dont les sculptures et les décors racontent bien des choses.

La visite se poursuivra avec les célèbres boiseries baroques du chœur, chef-d’œuvre de sculpture, avant d’évoquer les enjeux actuels de restauration et de préservation de ce patrimoine exceptionnel. Sur le parvis, la Fondation du Patrimoine présentera son soutien au projet de restauration de l’abbaye et les dispositifs d’accompagnement des projets patrimoniaux. .

Abbaye de Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

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English : Journée du patrimoine Visite guidée Moutier d’Ahun

L’événement Journée du patrimoine Visite guidée Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Creuse Sud Ouest