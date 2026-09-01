Journée du patrimoine Visite guidée Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun
samedi 19 septembre 2026 · Moutier-d'Ahun
Informations pratiques
Moutier-d’Ahun
Journée du patrimoine Visite guidée Moutier d’Ahun
Abbaye de Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,cette visite guidée vous emmènera à la découverte de son remarquable porche gothique, dernier témoin de la nef disparue, dont les sculptures et les décors racontent bien des choses.
La visite se poursuivra avec les célèbres boiseries baroques du chœur, chef-d’œuvre de sculpture, avant d’évoquer les enjeux actuels de restauration et de préservation de ce patrimoine exceptionnel. Sur le parvis, la Fondation du Patrimoine présentera son soutien au projet de restauration de l’abbaye et les dispositifs d’accompagnement des projets patrimoniaux. .
Abbaye de Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
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English : Journée du patrimoine Visite guidée Moutier d’Ahun
L’événement Journée du patrimoine Visite guidée Moutier d’Ahun Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Creuse Sud Ouest
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