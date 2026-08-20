Venez découvrir la Fondation du patrimoine à l’abbaye de Moutier-d’Ahun, Église de moutier d’ahun, Moutier-d’Ahun

Informations pratiques

Venez découvrir la Fondation du patrimoine à l’abbaye de Moutier-d’Ahun Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église de moutier d’ahun Creuse

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Délégation Limousin de la Fondation du patrimoine sera présente sur le parvis de l’abbaye. Nos délégués pourront vous présenter le dispositif mis en place pour soutenir la restauration extérieure de l’abbaye et de son portail gothique lancée par la commune.

A cette occasion, ils pourront aussi vous présenter l’ensemble de leurs missions et les dispositifs qu’il est possible de mettre en place pour vous aider dans vos projets de restauration.

Église de moutier d’ahun Place de l’Abbé Jules Malapert, 23150 Moutier-d’Ahun Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 45 63 http://moutier-d-ahun.fr Découvrez cette église de l’ancienne abbaye bénédictine du Xe siècle, avec ses boiseries datant du XVIIe siècle de Simon Bauer.

La Délégation Limousin de la Fondation du patrimoine sera présente sur le parvis de l’abbaye. Nos délégués pourront vous présenter le dispositif mis en place pour soutenir la restauration extérieure …

© Pays Sud Creusois – Moutier d’Ahun 28-05-2016 JOEL_DAMASE