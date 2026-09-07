Visite guidée de l’église abbatiale de Moutier d’Ahun, Église de moutier d’ahun, Moutier-d’Ahun

Informations pratiques

Visite guidée de l’église abbatiale de Moutier d’Ahun Samedi 19 septembre, 11h00 Église de moutier d’ahun Creuse

Gratuit. Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme 05.55.62.55.93.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez l’église du Moutier-d’Ahun sous un nouvel angle, à travers une visite guidée consacrée en grande partie à son remarquable porche gothique. Unique témoin de la nef disparue, celui-ci traverse les siècles en portant encore les cicatrices des guerres, les traces de sculptures disparues et l’extraordinaire richesse de son décor.

Anges, musiciens, danseurs, rois et motifs sculptés racontent l’histoire d’un monument exceptionnel, aujourd’hui au cœur d’un ambitieux projet de restauration. Cette visite vous permettra de mieux comprendre les enjeux de sa préservation, les secrets révélés par la pierre et l’importance de transmettre ce patrimoine aux générations futures.

La visite s’attardera également sur les célèbres boiseries du chœur. Une invitation à porter un regard nouveau sur l’un des plus beaux trésors de la Creuse.

Église de moutier d’ahun Place de l’Abbé Jules Malapert, 23150 Moutier-d’Ahun Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 45 63 http://moutier-d-ahun.fr Découvrez cette église de l’ancienne abbaye bénédictine du Xe siècle, avec ses boiseries datant du XVIIe siècle de Simon Bauer.

Découvrez l’église du Moutier d’Ahun sous un nouvel angle, à travers une visite guidée très axée sur son remarquable porche gothique. Unique témoin de la nef disparue, il traverse les siècles en les…

©Nathalie MANAUD