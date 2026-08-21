Informations pratiques

Moutier-d’Ahun

Journées du Patrimoine Visite libre de l’église abbatiale

Le bourg Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Des boiseries sculptées exceptionnelles. L’église du Moutier d’Ahun fait l’unanimité elle est une des plus grandes merveilles de la Creuse. Ce, grâce aux boiseries qui habillent son chœur et son abside, boiseries sculptées à partir de 1673 par Simon Bauer le retable, une modèle d’art baroque ; les 26 stalles aux thèmes profanes ; le lutrin en chêne, deux lions dos à dos ; la clôture aux deux crucifix…. Exceptionnel ! Et le cadre servant d’écrin à ce trésor est adapté le jardin aménagé dans la nef détruite, les rives de la Creuse, les ruelles du joli village qui mènent jusqu’au pont dit romain (XIème siècle). Avec, en prime, une fois ce pont traversé, l’emplacement idéal pour prendre une photo souvenir. Elle sera magnifique. Même si vous n’êtes pas le premier à faire ce cliché…. Dernière entrée 15 min avant fermeture. .

Le bourg Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

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English : Journées du Patrimoine Visite libre de l’église abbatiale

L’événement Journées du Patrimoine Visite libre de l’église abbatiale Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme