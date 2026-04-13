Du patrimoine à la création. Mode et savoir-faire textiles au Maroc aujourd’hui, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau

Du patrimoine à la création. Mode et savoir-faire textiles au Maroc aujourd’hui Samedi 6 juin, 11h30 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Cette table ronde se propose d’ouvrir un dialogue entre l’histoire des collections patrimoniales de textiles marocains, au Maroc et en France, d’une part, et la construction des savoirs et les enjeux créatifs contemporains portés par les créateurs de mode marocains ou issus des diasporas, d’autre part. On évoquera en particulier les enjeux de l’exposition Tarz. Broder au Maroc hier et aujourd’hui (Angoulême, Tourcoing, Rabat, Oklahoma City, 2022-2027) et les réappropriations de vêtements orientalistes (le caftan, la djellaba) par des créatrices marocaines comme Tamy Tazi ou Zhor Sebti.

Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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