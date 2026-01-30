Du pays de pail aux Alpes Mancelles et Mont des Avaloirs Averton
Les perles Averton Mayenne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
2026-05-10
Randonnée VTT et pédestre
A travers les chemins vallonnés du nord-est mayennais, venez découvrir les merveilleux paysages de Saint Léonard des bois et du Mont des Avaloirs. Vous randonnerez à votre rythme et pourrez gravir les 108 marches du belvédère pour admirer le paysage à 360 ° du point culminant de l’ouest. .
Les perles Averton 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 6 85 70 15 87 VTT.villaineslajuhel@gmail.com
English :
Mountain biking and hiking
