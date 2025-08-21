LA VAUCELLE (N°2 BASE VTT FFV LES PERLES) Averton Mayenne

LA VAUCELLE (N°2 BASE VTT FFV LES PERLES)

LA VAUCELLE (N°2 BASE VTT FFV LES PERLES) 53700 Averton Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 8500.0 Tarif :

Averton vous accueille, à cheval entre les Alpes Mancelles et le Parc naturel régional Normandie Maine, non loin du Mont des Avaloirs, point culminant de l’Ouest de la France (alt. 417 m).

+33 2 43 30 11 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Averton welcomes you, between the Alpes Mancelles and the Normandie Maine Regional Nature Park, not far from the Mont des Avaloirs, the highest point in Western France (alt. 417 m).

Deutsch :

Averton empfängt Sie zwischen den Alpes Mancelles und dem regionalen Naturpark Normandie Maine, unweit des Mont des Avaloirs, dem höchsten Punkt Westfrankreichs (Alt. 417 m).

Italiano :

Averton vi accoglie a cavallo delle Alpi Mancelles e del Parco Naturale Regionale Normandie Maine, non lontano dal Mont des Avaloirs, il punto più alto della Francia occidentale (alt. 417 m).

Español :

Averton le da la bienvenida, a horcajadas de los Alpes Mancelles y del Parque Natural Regional de Normandía Maine, no lejos del Mont des Avaloirs, el punto más alto del oeste de Francia (417 m de altitud).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire