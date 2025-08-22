LA PRISONNIÈRE (N°49) Averton Mayenne

LA PRISONNIÈRE (N°49)

LA PRISONNIÈRE (N°49) 53700 Averton Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Randonnée en forêt de Pail et au bord de la rivière Le Merdereau

+33 2 43 30 11 11

English :

Hike in the forest of Pail and on the banks of the river Le Merdereau

Deutsch :

Wanderung im Wald von Pail und am Ufer des Flusses Le Merdereau

Italiano :

Passeggiata nella foresta di Pail e lungo il fiume Le Merdereau

Español :

Paseo por el bosque de Pail y por el río Le Merdereau

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par eSPRIT Pays de la Loire