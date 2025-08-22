LA PRISONNIÈRE (N°49) Averton Mayenne
LA PRISONNIÈRE (N°49) Averton Mayenne vendredi 1 mai 2026.
LA PRISONNIÈRE (N°49)
LA PRISONNIÈRE (N°49) 53700 Averton Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 15000.0 Tarif :
Randonnée en forêt de Pail et au bord de la rivière Le Merdereau
+33 2 43 30 11 11
English :
Hike in the forest of Pail and on the banks of the river Le Merdereau
Deutsch :
Wanderung im Wald von Pail und am Ufer des Flusses Le Merdereau
Italiano :
Passeggiata nella foresta di Pail e lungo il fiume Le Merdereau
Español :
Paseo por el bosque de Pail y por el río Le Merdereau
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par eSPRIT Pays de la Loire