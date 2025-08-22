SENTIER PANORAMIQUE DES PERLES (N°4 BASE VTT FFV LES PERLES) Averton Mayenne
Durée : Distance : 14000.0 Tarif :
Circuit au départ d’Averton et sa base VTT FFV Les Perles.
+33 2 43 30 11 11
English :
Circuit starting from Averton and its FFV mountain bike base Les Perles.
Deutsch :
Rundfahrt ab Averton und seiner Mountainbike-Basis FFV Les Perles.
Italiano :
I tour partono da Averton e dalla sua base per mountain bike FFV Les Perles.
Español :
Las excursiones parten de Averton y su base de BTT FFV Les Perles.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire