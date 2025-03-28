CIRCUIT VTT N°6 TOUR DE LA FORET DE PAIL (BASE VTT FFV LES PERLES) Averton Mayenne
CIRCUIT VTT N°6 TOUR DE LA FORET DE PAIL (BASE VTT FFV LES PERLES) 53700 Averton Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 40000.0 Tarif :
Circuit au départ de la base VTT FFV les Perles à Averton
+33 2 43 30 11 11
English :
Circuit starting from the FFV les Perles mountain bike base in Averton
Deutsch :
Strecke ab der Mountainbike-Basis FFV les Perles in Averton
Italiano :
Circuito con partenza dalla base per mountain bike FFV les Perles di Averton
Español :
Circuito con salida de la base BTT FFV les Perles en Averton
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire